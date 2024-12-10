Удар по Запоріжжю: кількість загиблих і постраждалих знову зросла

У Запоріжжі до 4-х збільшилася кількість людей, що загинули внаслідок російської ракетної атаки вдень 10 грудня.

Про це розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"На жаль, збільшилась кількість загиблих внаслідок ворожого удару. Росіяни вбили 4 людей", – повідомив він.

Кількість поранених зросла до 20 людей.

"13-ро людей у лікарні, семеро від госпіталізації відмовилися, серед них і 5-річна дівчинка. Дитині медики надали допомогу на місці", – повідомляв дещо раніше Федоров.

Нагадаємо, у вівторок, 10 грудня, росіяни атакували Запоріжжя. Внаслідок ракетного удару зруйновано приватну клініку, пошкоджено будинки. Президент Володимир Зеленський розповів про деталі злочинного удару РФ.

Повідомлялося, що лікарі реанімували постраждалого, якого раніше визнали загиблим.

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