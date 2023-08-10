Удар по Запоріжжю: кількість жертв збільшилася

За попередніми даними, загинула жінка, яка перебувала на відстані приблизно 300-400 метрів від удару.

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару РФ по Запоріжжю, який стався увечері в четвер, 10 серпня, знову збільшилася.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

За його словами, наразі відомо про 11 постраждалих. Одна людина перебуває у важкому стані.

Керівник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко додав, що жертв могло бути більше, якби люди проігнорували сигнал повітряної тривоги.

"Рятувальники ДСНС зараз перевіряють кожний куток у будівлі, яка постраждала від атаки росіян", – запевнив він.

"Суспільне" уточнює, що загинула жінка, яка перебувала на відстані приблизно 300-400 метрів від удару.

Раніше президент Володимир Зеленський підтвердив, що внаслідок нової атаки росіян по Запоріжжю загинула щонайменше одна людина. Окупанти атакували місто двома ракетами і завдали удару по об‘єкту цивільної інфраструктури.