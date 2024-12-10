Удар по Запоріжжю: врятували двох жінок, які понад 7 годин перебували під завалами (фото)

Більше семи годин жінки перебували під уламками, чекаючи допомоги.

У Запоріжжі рятувальники врятували двох жінок з-під завалів на місці зруйнованої внаслідок ракетного удару РФ приватної клініки.

Про це передає ДСНС.

Під час пошуково-рятувальних робіт на лінію "101" зателефонували дві жінки, які повідомили, що знаходяться під завалами зруйнованої будівлі. Під час бесіди рятувальники з'ясували деталі, щоб визначити їхнє точне місце перебування. Після цього надзвичайники за допомогою спецобладнання визволили постраждалих.

Більше семи годин жінки перебували під уламками, чекаючи допомоги. Їх вдалося дістати з пастки й передати медикам. Після огляду лікарями швидкої допомоги обох жінок госпіталізували.

Фото: ДСНС України у Telegram

Наслідки удару по Запоріжжю

За останньою інформацією, унаслідок удару по приватній клініці загинули 4 людини, 21 травмовано, серед них одна дитина. Один постраждалий помер у лікарні. Підрозділи ДСНС врятували 4 людини. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, у вівторок, 10 грудня, росіяни атакували Запоріжжя. Внаслідок ракетного удару зруйновано приватну клініку, пошкоджено будинки. Президент Володимир Зеленський розповів про деталі злочинного удару РФ.

Повідомлялося, що лікарі реанімували постраждалого, якого раніше визнали загиблим.

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"Я ЇЇ ВІДКОПУВАЛА ЧАСТКОВО"! МЕДИКИ, ЩО ВИЖИЛИ В ЗАПОРІЖЖІ, РОЗПОВІДАЮТЬ ПРО ЖАХИ ПЕРЕЖИТОГО

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