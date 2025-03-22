Удар по Запоріжжю: загинув чоловік та його 14-річна донька, серед поранених – немовля (фото)

Кількість поранених зросла до дев'яти людей, серед них дев'ятимісячне немовля.

Внаслідок ворожої атаки у Запоріжжі, за попередньою інформацією, загинули двоє людей. Серед них – 41-річний чоловік і його 14-річна донька.

Про це повідомили в МВС.

"Наразі відомо про дев’ятьох поранених людей (серед них немовля) та двох загиблих – 41-річного чоловіка та його 14-річну доньку", – йдеться в повідомленні.

Серед 9 поранених одна жінка у вкрай важкому стані. Ще шестеро людей перебувають у стані середньої важкості, уточнив голова ОВА Іван Федоров.

Окупанти атакували обласний центр дванадцятьма "Шахедами". Загалом пошкоджено 6 багатоповерхових будинків, 1 приватний будинок, будівлю дитячого садка та заклад харчування.

Наслідки удару по Запоріжжю

Нагадаємо, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко пояснив, чому окупанти активізувались на Запорізькому напрямку саме зараз.

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