Укрaїнa
338
1 хв

Удар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла, серед них — трирічний хлопчик (фото)

У Запоріжжі внаслідок атаки дронів РФ постраждали мирні жителі, виникла пожежа в медзакладі та зруйновано приватний будинок.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Абрамова Юлія Абрамова
Удар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла, серед них — трирічний хлопчик (фото)

Окупанти атакували Запоріжжя безпілотниками / © Національна поліція України

Російські війська завдали чергового удару по Запоріжжю, внаслідок чого постраждали мирні жителі. За попередніми даними, поранення дістали семеро осіб, серед них — трирічна дитина.

Національна поліція України повідомила про це 1 лютого.

Один із ворожих дронів поцілив у район пологового будинку. У результаті обстрілу зазнав пошкоджень медичний корпус, а на одному з поверхів спалахнула пожежа.

Російські війська завдали чергового удару по Запоріжжю / © Національна поліція України

Російські війська завдали чергового удару по Запоріжжю / © Національна поліція України

Ще один удар був завданий по приватному сектору міста. Безпілотник зруйнував житловий будинок та господарські споруди.

Російські війська завдали чергового удару по Запоріжжю / © Національна поліція України

Російські війська завдали чергового удару по Запоріжжю / © Національна поліція України

На місцях влучань працюють поліцейські та екстрені служби. Парамедики надали першу допомогу постраждалим.

Також залучені слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та криміналісти, які документують наслідки атаки.

Нагадаємо, Росія вдарила по пологовому будинку у Запоріжжі 1 лютого. Внаслідок удару пошкоджено будівлю медзакладу, виникла пожежа.

Раніше йшлося про пекельну ніч у Запоріжжі. Росіяни 30 січня били КАБами, ударними дронами по спальному району міста, влучивши в житлову багатоповерхівку. Тоді минулося, на щастя, без жертв.

338
