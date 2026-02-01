Окупанти атакували Запоріжжя безпілотниками / © Національна поліція України

Реклама

Російські війська завдали чергового удару по Запоріжжю, внаслідок чого постраждали мирні жителі. За попередніми даними, поранення дістали семеро осіб, серед них — трирічна дитина.

Національна поліція України повідомила про це 1 лютого.

Один із ворожих дронів поцілив у район пологового будинку. У результаті обстрілу зазнав пошкоджень медичний корпус, а на одному з поверхів спалахнула пожежа.

Реклама

Російські війська завдали чергового удару по Запоріжжю / © Національна поліція України

Ще один удар був завданий по приватному сектору міста. Безпілотник зруйнував житловий будинок та господарські споруди.

Російські війська завдали чергового удару по Запоріжжю / © Національна поліція України

На місцях влучань працюють поліцейські та екстрені служби. Парамедики надали першу допомогу постраждалим.

Також залучені слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та криміналісти, які документують наслідки атаки.

Нагадаємо, Росія вдарила по пологовому будинку у Запоріжжі 1 лютого. Внаслідок удару пошкоджено будівлю медзакладу, виникла пожежа.

Реклама

Раніше йшлося про пекельну ніч у Запоріжжі. Росіяни 30 січня били КАБами, ударними дронами по спальному району міста, влучивши в житлову багатоповерхівку. Тоді минулося, на щастя, без жертв.