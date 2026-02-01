- Дата публікації
Удар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла, серед них — трирічний хлопчик (фото)
У Запоріжжі внаслідок атаки дронів РФ постраждали мирні жителі, виникла пожежа в медзакладі та зруйновано приватний будинок.
Російські війська завдали чергового удару по Запоріжжю, внаслідок чого постраждали мирні жителі. За попередніми даними, поранення дістали семеро осіб, серед них — трирічна дитина.
Національна поліція України повідомила про це 1 лютого.
Один із ворожих дронів поцілив у район пологового будинку. У результаті обстрілу зазнав пошкоджень медичний корпус, а на одному з поверхів спалахнула пожежа.
Ще один удар був завданий по приватному сектору міста. Безпілотник зруйнував житловий будинок та господарські споруди.
На місцях влучань працюють поліцейські та екстрені служби. Парамедики надали першу допомогу постраждалим.
Також залучені слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та криміналісти, які документують наслідки атаки.
Нагадаємо, Росія вдарила по пологовому будинку у Запоріжжі 1 лютого. Внаслідок удару пошкоджено будівлю медзакладу, виникла пожежа.
Раніше йшлося про пекельну ніч у Запоріжжі. Росіяни 30 січня били КАБами, ударними дронами по спальному району міста, влучивши в житлову багатоповерхівку. Тоді минулося, на щастя, без жертв.