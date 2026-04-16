Удар по Запоріжжю: стало відомо про загибель людини — наслідки обстрілу (відео)
У Запоріжжі працюють екстрені служби після обстрілу, є загибла і постраждалі.
Російські війська знову атакували Запоріжжя, внаслідок чого загинула людина, є постраждалі, а також зруйновано цивільні об’єкти.
Про це йдеться у повідомленні начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.
«На жаль, одна людина загинула», — повідомив він.
За попередньою інформацією, удар прийшовся по одному з районів міста. Пошкоджено магазин та інші об’єкти інфраструктури.
«Вже троє поранених: збільшилася кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Росіяни ударили по обласному центру. Є руйнування. На жаль, одна людина загинула. Усім пораненим надається необхідна допомога», — згодом повідомив Федоров.
Наразі оголошено повітряну тривогу в громадах Запорізької області, крім міста Запоріжжя. Місцева влада закликає мешканців залишатися в укриттях і дотримуватися правил безпеки.
На місці працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки та надають допомогу постраждалим.
Нагадаємо, 16 квітня армія РФ атакувала Запоріжжя БпЛА, поціливши у зупинку громадського транспорту та пошкодивши вісім навколишніх будівель.
За даними очільника ОВА Івана Федорова, внаслідок удару постраждав дворічний хлопчик, який наразі перебуває під наглядом медиків.