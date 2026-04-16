Удар по Запоріжжю: стало відомо про загибель людини — наслідки обстрілу (відео)

У Запоріжжі працюють екстрені служби після обстрілу, є загибла і постраждалі.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Ворог атакував Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська знову атакували Запоріжжя, внаслідок чого загинула людина, є постраждалі, а також зруйновано цивільні об’єкти.

Про це йдеться у повідомленні начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

«На жаль, одна людина загинула», — повідомив він.

На відео — наслідки ворожого удару по Запоріжжю / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

За попередньою інформацією, удар прийшовся по одному з районів міста. Пошкоджено магазин та інші об’єкти інфраструктури.

«Вже троє поранених: збільшилася кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Росіяни ударили по обласному центру. Є руйнування. На жаль, одна людина загинула. Усім пораненим надається необхідна допомога», — згодом повідомив Федоров.

Наразі оголошено повітряну тривогу в громадах Запорізької області, крім міста Запоріжжя. Місцева влада закликає мешканців залишатися в укриттях і дотримуватися правил безпеки.

На місці працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки та надають допомогу постраждалим.

Нагадаємо, 16 квітня армія РФ атакувала Запоріжжя БпЛА, поціливши у зупинку громадського транспорту та пошкодивши вісім навколишніх будівель.

За даними очільника ОВА Івана Федорова, внаслідок удару постраждав дворічний хлопчик, який наразі перебуває під наглядом медиків.

Наступна публікація

