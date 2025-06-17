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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
93
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1 хв

Удар по Запоріжжю: вибиті вікна у понад 50 помешканнях (відео)

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Атака РФ

Атака РФ / © ТСН.ua

Через російську атаку на Запоріжжя пошкоджена багатоповерхівка та гуртожиток.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

© із соцмереж

  • Там вибуховою хвилею вибиті вікна у понад 50 помешканнях. 

  • Понівечені і майже 30 гаражів у гаражному кооперативі.

  • На щастя, минулося без постраждалих.

Нагадаємо, що нинішньої ночі Росія завдала потужного, комплексного удару по Києву, Одесі та низці інших регіонів України, використавши крилаті ракети, гіперзвукові боєприпаси, системи “Іскандер” та дрони.

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