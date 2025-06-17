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Удар по Запоріжжю: вибиті вікна у понад 50 помешканнях (відео)
Через російську атаку на Запоріжжя пошкоджена багатоповерхівка та гуртожиток.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Там вибуховою хвилею вибиті вікна у понад 50 помешканнях.
Понівечені і майже 30 гаражів у гаражному кооперативі.
На щастя, минулося без постраждалих.
Нагадаємо, що нинішньої ночі Росія завдала потужного, комплексного удару по Києву, Одесі та низці інших регіонів України, використавши крилаті ракети, гіперзвукові боєприпаси, системи “Іскандер” та дрони.