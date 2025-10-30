- Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Удар по Запоріжжю: вже відомо про двох загиблих
Після атаки по місту з-під завалів деблокували тіло другої людини.
У Запоріжжі внаслідок нічного обстрілу загинув ще один чоловік. Таким чином, кількість жертв зросла до двох.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.
«Рятувальники дістали з-під завалів тіло ще одного загиблого. Нічна атака росіян на Запоріжжя забрала життя двох людей», — повідомив Федоров.
Раніше повідомлялося, що після атаки по гуртожитку у Запоріжжі загинув чоловік. Його тіло дістали рятувальники.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку по Україні, яку влаштувала Росія 30 жовтня. Він закликав партнерів посилити тиск на росіян.