Удар по Запоріжжю: вже відомо про двох загиблих

Наслідки атаки / © Associated Press

У Запоріжжі внаслідок нічного обстрілу загинув ще один чоловік. Таким чином, кількість жертв зросла до двох.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Рятувальники дістали з-під завалів тіло ще одного загиблого. Нічна атака росіян на Запоріжжя забрала життя двох людей», — повідомив Федоров.

Раніше повідомлялося, що після атаки по гуртожитку у Запоріжжі загинув чоловік. Його тіло дістали рятувальники.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку по Україні, яку влаштувала Росія 30 жовтня. Він закликав партнерів посилити тиск на росіян.