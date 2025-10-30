ТСН у соціальних мережах

Удар по Запоріжжю: вже відомо про двох загиблих

Після атаки по місту з-під завалів деблокували тіло другої людини.

Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Associated Press

У Запоріжжі внаслідок нічного обстрілу загинув ще один чоловік. Таким чином, кількість жертв зросла до двох.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Рятувальники дістали з-під завалів тіло ще одного загиблого. Нічна атака росіян на Запоріжжя забрала життя двох людей», — повідомив Федоров.

Раніше повідомлялося, що після атаки по гуртожитку у Запоріжжі загинув чоловік. Його тіло дістали рятувальники.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку по Україні, яку влаштувала Росія 30 жовтня. Він закликав партнерів посилити тиск на росіян.

