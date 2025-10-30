ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Удар по Запоріжжю: з-під завалів дістали тіло чоловіка, якого шукала мати

Через обстріл Запоріжжя 30 жовтня загинуло двоє людей.

Обстріл Запоріжжя 30 жовтня

Обстріл Запоріжжя 30 жовтня / © ДСНС

У Запоріжжі рятувальники деблокували тіло ще однієї загиблої людини. Це чоловік.

Про це повідомляють кореспонденти «Суспільного».

Як стало відомо, його матір від ранку перебувала поблизу будинку, який постраждав від атаки РФ. Жінка чекала на хороші новини про сина. На жаль, дива не сталося.

Загалом ворожа атака забрала життя двох мешканців міста.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що кількість жертв російського удару по Запоріжжю зросла до двох. Ще 17 людей дістали поранення. Серед них — шестеро дітей.

«Рятувальники дістали з-під завалів тіло ще одного загиблого. Нічна атака росіян на Запоріжжя забрала життя двох людей», — повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

