Удар по заводу у Таганрозі: у ВМС розкрили важливу деталь ураження

Удари по об’єктах у Росії спрямовані на знищення військово-промислового потенціалу ворога, який дає йому можливість воювати.

Плетенчук

Плетенчук / © Дзеркало тижня. Україна

Вночі 29 листопада авіаремонтний завод у Таганрозі був атакований. Дрони поцілили в ангари з літаками.

Про це речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів в ефірі «Еспресо».

Він наголосив, що удари по авіаремонтному заводі у Таганрозі набувають систематичного характеру. Так, вночі 29 листопада «Нептуни» ВМС України поцілили в ангари з літаками.

«Це той самий завод, де горів той самий А-50, коли ми минулого разу туди влучили. Втім, те, що стояло на зовнішніх майданчиках не так цікаво, як те, що було в ангарах, адже, там точно були літаки в роботі», — додав він.

Плетенчук також прокоментував пошкодження Каспійського трубопроводу. Це свідчить про одну річ: не потрібно співпрацювати з країною-агресором і допомагати їй заробляти для війни проти України й вбивства українців.

«Цей процес, як на мене, цілком зрозумілий, враховуючи те, що удари по наших портах не припиняються взагалі. Ми діємо дзеркально і будемо діяти так далі», — розповів Плетенчук.

Нагадаємо, експерт пояснив, чим важливі удари по Саратовському НПЗ та об’єктах РФ у Криму.

