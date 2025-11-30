- Дата публікації
Удар по заводу у Таганрозі: у ВМС розкрили важливу деталь ураження
Удари по об’єктах у Росії спрямовані на знищення військово-промислового потенціалу ворога, який дає йому можливість воювати.
Вночі 29 листопада авіаремонтний завод у Таганрозі був атакований. Дрони поцілили в ангари з літаками.
Про це речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів в ефірі «Еспресо».
Він наголосив, що удари по авіаремонтному заводі у Таганрозі набувають систематичного характеру. Так, вночі 29 листопада «Нептуни» ВМС України поцілили в ангари з літаками.
«Це той самий завод, де горів той самий А-50, коли ми минулого разу туди влучили. Втім, те, що стояло на зовнішніх майданчиках не так цікаво, як те, що було в ангарах, адже, там точно були літаки в роботі», — додав він.
Плетенчук також прокоментував пошкодження Каспійського трубопроводу. Це свідчить про одну річ: не потрібно співпрацювати з країною-агресором і допомагати їй заробляти для війни проти України й вбивства українців.
«Цей процес, як на мене, цілком зрозумілий, враховуючи те, що удари по наших портах не припиняються взагалі. Ми діємо дзеркально і будемо діяти так далі», — розповів Плетенчук.
