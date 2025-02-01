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Удар по житловому будинку в Полтаві: показали моторошні фото

Удар по житловому будинку в Полтаві: показали моторошні фото

Наслідки удару по Полтаві 1 лютого. / Фото: Управління ДСНС у Полтавській області

Є загиблі.

Російські окупаційні військові вдарили по Полтаві зранку 1 лютого. "Приліт" стався у житловий будинок. Відомо про загиблих.

Фото наслідків показали в ДСНС України в Полтавській області.

До трьох осіб зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару по житловому будинку у Полтаві. Також десять людей постраждали, серед них - одна дитина. 

Зазначається, що російським ударом було зруйновано під’їзд - від першого до п'ятого поверху. Виникла пожежа. Пошкоджено сусідні будинки та 12 авто.

ФОТО 

Наслідки атаки на Полтаву 1 лютого. / © Полтавська обласна державна адміністрація
Наслідки атаки на Полтаву 1 лютого. / Фото: Полтавська обласна державна адміністрація
Наслідки удару по Полтаві 1 лютого. / © Управління ДСНС у Полтавській області
Наслідки удару по Полтаві 1 лютого. / Фото: Управління ДСНС у Полтавській області
Наслідки удару по Полтаві 1 лютого. / © Управління ДСНС у Полтавській області
Наслідки удару по Полтаві 1 лютого. / Фото: Управління ДСНС у Полтавській області
Наслідки удару по Полтаві 1 лютого. / © Управління ДСНС у Полтавській області
Наслідки удару по Полтаві 1 лютого. / Фото: Управління ДСНС у Полтавській області
Наслідки удару по Полтаві 1 лютого. / © Управління ДСНС у Полтавській області
Наслідки удару по Полтаві 1 лютого. / Фото: Управління ДСНС у Полтавській області
Наслідки удару по Полтаві 1 лютого. / © Управління ДСНС у Полтавській області
Наслідки удару по Полтаві 1 лютого. / Фото: Управління ДСНС у Полтавській області
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Наслідки удару по Полтаві 1 лютого. / © Управління ДСНС у Полтавській області
Наслідки удару по Полтаві 1 лютого. / Фото: Управління ДСНС у Полтавській області

Як повідомлялося, зранку 1 лютого росіяни влучили у житловий будинок в Полтаві. Щонайменше три людини загинули.

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