Удар по житловому будинку в Полтаві: показали моторошні фото

Є загиблі.
Російські окупаційні військові вдарили по Полтаві зранку 1 лютого. "Приліт" стався у житловий будинок. Відомо про загиблих.
Фото наслідків показали в ДСНС України в Полтавській області.
До трьох осіб зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару по житловому будинку у Полтаві. Також десять людей постраждали, серед них - одна дитина.
Зазначається, що російським ударом було зруйновано під’їзд - від першого до п'ятого поверху. Виникла пожежа. Пошкоджено сусідні будинки та 12 авто.
ФОТО
Як повідомлялося, зранку 1 лютого росіяни влучили у житловий будинок в Полтаві. Щонайменше три людини загинули.
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