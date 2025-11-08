Удар по житловому будинку в Дніпрі: кількість загиблих знову зросла

Атака на Дніпро. / © ДСНС

Реклама

У Дніпрі зросла кількість загиблих після атаки безпілотника у житлову дев’ятиповерхівку. Відомо вже про трьох жертв. Одна людина зникла безвісти.

Про це повідомив міський голова Борис Філатов.

“Доки не буде закінчена рятувальна операція, на жаль, кількість жертв буде рости. Вже три людини загинуло, ще одну не можуть знайти”, - наголосив мер.

Реклама

За словами чиновника, ймовірно, після атаки доведеться демонтувати два підʼїзди у багатоповерхівці.

Нагадаємо, вночі у Дніпрі "Шахед" влетів у багатоповерхівку. На місці “прильоту” виникла пожежа та руйнування. Вночі довелося припиняти рятувальну операцію, адже розпочалася повітряна тривога і відбувався обстріл.

Спочатку повідомлялося, що внаслідок нічного удару по Дніпру загинула жінка. Постраждали 11 людей, із них шестеро — госпіталізовані, зокрема, 13-річна дівчинка. Всі ушпиталені в стані середньої тяжкості.