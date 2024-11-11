Удар ракети по багатоповерхівці в Кривому Розі: під завалами шукають людей, є потерпілі

У Кривому Розі тривають рятувальні роботи на місці удару по п'ятиповерхівці. Під завалами можуть бути люди. Відомо про щонайменше вісьмох потерпілих.

Про це повідомив керівник міської військової адміністрації Олександр Вілкул.

"Внаслідок влучання зруйновано під'їзд від п'ятого до першого поверху. Триває розбір завалів, під ними можуть бути люди", — наголосив він.

Зі свого боку, очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації уточнив, що в Кривому Розі постраждали двоє дітей: 10-річній дівчинці надали допомогу на місці, а 11-річного хлопчика шпиталізували в стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, зранку 11 листопада військові РФ влучили балістичною ракетою у багатоповерхівку в Кривому Розі. Триває аварійно-рятувальна операція.

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