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Удар ракетою по багатоповерхівці в Одесі: з’явилися нові подробиці ранкової атаки
Наразі відомо про щонайменше шість постраждалих.
Російські війська вранці 12 вересня атакували Одесу. Внаслідок ворожого удару пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, шість людей дістали поранення.
Про це повідомив голова МВА Сергій Лисак.
За його словами, внаслідок атаки було пошкоджено багатоповерхівку.
«Пошкоджений багатоповерховий житловий будинок», — йдеться у повідомленні.
Пізніше Лисак уточнив, що внаслідок влучання у багатоповерховий будинок постраждали шість людей.
«Усіх доправили до лікарень, де їм надають необхідну медичну допомогу», — заявив Лисак.
Раніше повідомлялося, що російські війська у ніч проти 12 вересня завдали ударів по Україні балістичними ракетами.
Ми раніше інформували, що внаслідок хворого удару по Запоріжжю у ніч проти 12 вересня загинуло двоє осіб.