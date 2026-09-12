Удар ракетою по багатоповерхівці в Одесі: з’явилися нові подробиці ранкової атаки

Ракетний удар по Одесі / © Facebook / Сергій Лисак

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Російські війська вранці 12 вересня атакували Одесу. Внаслідок ворожого удару пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, шість людей дістали поранення.

Про це повідомив голова МВА Сергій Лисак.

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За його словами, внаслідок атаки було пошкоджено багатоповерхівку.

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«Пошкоджений багатоповерховий житловий будинок», — йдеться у повідомленні.

Пізніше Лисак уточнив, що внаслідок влучання у багатоповерховий будинок постраждали шість людей.

«Усіх доправили до лікарень, де їм надають необхідну медичну допомогу», — заявив Лисак.

Раніше повідомлялося, що російські війська у ніч проти 12 вересня завдали ударів по Україні балістичними ракетами.

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Ми раніше інформували, що внаслідок хворого удару по Запоріжжю у ніч проти 12 вересня загинуло двоє осіб.

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