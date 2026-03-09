Удар ракетою по багатоповерхівці Харкова: влада назвала кількість загиблих

Атака на Харків 7 березня. / © Управління ДСНС у Харківській області

Реклама

Вночі проти 7 березня армія РФ масовано атакувала Харків ракетами і дронами. Одна з ракет поцілила у житлову багатоповерхівку в Київському районі міста. Там завершено аварійно-рятувальні роботи.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

«Знайдені під уламками тіла та фрагменти тіл свідчать про те, що загиблих на дану хвилину 11 людей. Точніше можна буде сказати після проведення експертиз», — наголосив міський голова.

Реклама

Водночас очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов зауважив, що під завалами п’ятиповерхівки виявили загалом 10 загиблих людей, серед них — двоє дітей: 7-річний хлопчик і 13-річна дівчинка.

«Також знайдено рештки тіл, тож остаточну кількість жертв буде відомо після відповідних експертиз», — додав він.

За даними ОВА, залом внаслідок атаки вночі проти 7 березня було пошкоджено близько 20 будинків, автомобілі та заклад освіти.