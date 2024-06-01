Удар ракетою по п'ятиповерхівці в Харкові: кількість загиблих зростає далі

У Харкові зросла кількість загиблих унаслідок удару ракетою С-300 по житловій багатоповерхівці в Харкові. Станом на ранок 1 червня відомо про сімох жертв.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"До семи збільшилася кількість загиблих внаслідок ударів по Новобаварському району Харкова. Серед них четверо чоловіків і троє жінок", - наголосив він.

Наразі пошукові роботи на місці "прильотів" тривають. За словами керівника ОВА, під завалами можуть перебувати ще дві жінки.

Нагадаємо, вночі проти 31 травня РФ вдарила по Харкову. Окупанти завдали ударів кількома ракетами по Новобаварському району. Зокрема, росіяни вгатили ракетою у житловий будинок. Ворог застосував тактику подвійних ударів, щоб завдати найбільшої шкоди.

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