Удар РФ балістикою по Сумах: поліція оприлюднила кадри наслідків (відео 18+)

Удар балістикою по Сумах / © ДСНС

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Національна поліція України оприлюднила перші кадри наслідків удару балістикою по Сумах.

Відповідне відео з’явилося на Telegram-каналі Нацполіції.

«Суми. Вербна неділя. День, коли вербові гілочки символізують життя, надію і мир. День, коли серця українців сповнюються вірою у світле завтра та молитвою за своїх рідних і за нашу землю. Та цей день став днем болю і чорної скорботи для всієї України. Ракетний удар по мирних Сумах — ще один болючий шрам на серці нашої країни. Росія знову принесла смерть. Загинули невинні люди, серед них — діти», — йдеться у дописі.

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Патрульні разом з іншими службами були там — серед руїн, диму, сліз та болю… Допомагали постраждалим, рятували тих, кого ще можна було врятувати.

«Сьогодні Україна знову бачить справжнє обличчя ворога. Ми вистоїмо. Ми пам’ятаємо кожне ім’я. Вічна пам’ять усім загиблим та найшвидшого одужання пораненим», — йдеться у дописі Національної поліції.

Увага! На відео присутні чутливі кадри!

Дата публікації 09:37, 14.04.25 Кількість переглядів 7 Удар балістикою по Сумах: поліція оприлюднила кадри наслідків (відео 18+)

Нагадаємо, 13 квітня росіяни вгатили по Сумах. У результаті ракетного удару РФ по місту загинули 34 людини, з них дві дитини. Постраждали 119 осіб, з них — 15 дітей.