Удар РФ по аеропорту Запоріжжя: Федоров назвав суму, яку витратили на летовище 2020 року

Федоров нагадав, що термінал Запорізького аеропорту після ремонту був одним із найсучасніших і найновіших в Україні.
У неділю, 26 травня, російські окупанти влучили по аеропорту Запоріжжя одразу кількома ракетами.
Про деталі атаки розповів очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров в ефірі телемарафону.
Федоров нагадав, що термінал Запорізького аеропорту був одним із найсучасніших і найновіших в Україні. Після ремонту він був запущений у 2020 році.
За словами голови ОВА, на відкриття всього комплексу аеропорту було потрачено приблизно 3 млрд грн. Частина цих коштів була кредитною, які місто Запоріжжя досі виплачує.
Наразі термінал повністю перебуває у недієздатному стані, оскільки росіяни поцілили туди відразу кількома ракетами.
"Для всіх запоріжців це велика втрата. Але я можу запевнити, що після деокупації, після перемоги це буде один з найважливіших об'єктів, які ми відбудуємо", – запевнив Федоров.
За його словами, наразі немає жодної інформації про те, що внаслідок удару хтось постраждав. В момент атаки аеропорт стояв "законсервований". Там перебувало лише декілька охоронців, які на щастя, не постраждали.
В Оперативному командуванні "Південь" уточнили, що росіяни завдали удару по Запорізькому аеропорту крилатою ракетою Х-59.
Нагадаємо, що у неділю, 26 травня, народний депутат України Муса Магомедов повідомив, що окупанти завдали удару по Запорізькому аеропорту і опублікував фото наслідків атаки.
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