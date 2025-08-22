Удар РФ по американському заводі в Мукачеві: що відбувається на місці "прильотів" (відео)

Ракетний удар по Мукачеві. / © Прокуратура Закарпатської області

На світанку 21 серпня російська армія вдарила двома “Калібрами” по американському підприємстві у Мукачеві на Закарпатті. Досі триває ліквідація пожежі. Відомо про 21 потерпілого.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

“Станом на 07:40 триває ліквідація пожежі у Мукачево, що виникла внаслідок російського обстрілу 21 серпня”, - наголосили у повідомленні.

За інформацією ДСНС, до гасіння та ліквідації наслідків “прильотів” залучено 54 рятувальники та 15 одиниць техніки, а також два пожежні потяги “Укрзалізниці”.

Зауважимо, що вчора по обіді рятувальники повідомили, що їм вдалося локалізувати займання площею 7 тис. кв. м.

Нагадаємо, вночі 21 серпня Росія атакувала крилатими ракетами Закарпаття. Окупанти вдарили по одному з підприємств у Мукачево. Внаслідок удару було зруйновано складські приміщення американської компанії. Через “прильоти” сталася потужна пожежа.

Внаслідок сильного займання у повітрі спостерігається значне задимлення. Продукти горіння можуть бути шкідливими для здоров’я. Місцева влада вчора зверталася до мешканців - просить зачинити вікна та двері, а також утриматися від виходу на вулицю без нагальної потреби.