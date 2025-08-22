- Дата публікації
Удар РФ по американському заводі в Мукачеві: що відбувається на місці "прильотів" (відео)
Понад добу рятувальники ліквідують масштабну пожежу на підприємстві.
На світанку 21 серпня російська армія вдарила двома “Калібрами” по американському підприємстві у Мукачеві на Закарпатті. Досі триває ліквідація пожежі. Відомо про 21 потерпілого.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
“Станом на 07:40 триває ліквідація пожежі у Мукачево, що виникла внаслідок російського обстрілу 21 серпня”, - наголосили у повідомленні.
За інформацією ДСНС, до гасіння та ліквідації наслідків “прильотів” залучено 54 рятувальники та 15 одиниць техніки, а також два пожежні потяги “Укрзалізниці”.
Зауважимо, що вчора по обіді рятувальники повідомили, що їм вдалося локалізувати займання площею 7 тис. кв. м.
Нагадаємо, вночі 21 серпня Росія атакувала крилатими ракетами Закарпаття. Окупанти вдарили по одному з підприємств у Мукачево. Внаслідок удару було зруйновано складські приміщення американської компанії. Через “прильоти” сталася потужна пожежа.
Внаслідок сильного займання у повітрі спостерігається значне задимлення. Продукти горіння можуть бути шкідливими для здоров’я. Місцева влада вчора зверталася до мешканців - просить зачинити вікна та двері, а також утриматися від виходу на вулицю без нагальної потреби.