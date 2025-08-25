Удар РФ по американському заводі в Мукачеві: у США прокоментували атаку

Атака РФ на американський завод Flex у Мукачеві. / © Закарпатська обласна державна адміністрація

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, мовляв, йому "не сподобався" ракетний удар РФ по заводу американської компанії Flex у місті Мукачево на Закарпатті.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу NBC News .

В посадовця поцікавилися, чи "розлючений" він російським ударом по підприємству, в результаті якого було зруйновано завод та було поранено кількох робітників.

"Мені це не подобається. Але це війна. Саме тому ми хочемо зупинити вбивства. Росіяни зробили багато речей, які нам не подобаються. Багато мирних жителів загинуло", – сказав Венс.

Він також додав, що США від самого початку засуджували це.

Нагадаємо, вночі проти 21 серпня Росія атакувала Україну ракетами та дронами. Зокрема, під ударом опинилося Мукачево на Закарпатті. Окупанти атакували місто крилатими ракетами. Під удар потрапив завод американської компанії Flex International – одного зі світових лідерів із контрактного виробництва електроніки.

Одразу після удару на місці влучання виникла масштабна пожежа. Палало на площі близько 7 тисяч квадратних метрів. Займання ліквідовували понад добу. Окрім того, більше 20 осіб отримали поранення.

