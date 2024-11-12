Удар РФ по багатоповерхівці у Кривому Розі: завершилася пошуково-рятувальна операція

У Кривому Розі завершена пошуково-рятувальна операція. Внаслідок атаки РФ загинуло 4 людини, ще 14 зазнали поранень.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Серед загиблих – троє дітей

Під завалами багатоповерхівки рятувальники виявили тіла 32-річної жінки і трьох дітей (10 років, 2 роки та 2 місяці).

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

"Щирі співчуття рідним", – додали у відомстві.

Нагадаємо, 11 листопада військові РФ завдали прямого удару балістичною ракетою по багатоповерхівці у Кривому Розі. Зруйновано фактично весь будинок, є поранені, серед них – маленькі діти.

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