Удар РФ по багатоповерхівці у Сумах: кількість загиблих знову зросла (фото)

У Сумах унаслідок ракетного удару по багатоповерховому будинку кількість загиблих зросла до 10. Серед загиблих двоє дітей – 9-річний хлопчик та 14-річна дівчинка.

Про це повідомили в ДСНС України і Сумській ОВА.

Постраждала 55 людей, включаючи 8 дітей.

Рятувальники та всі необхідні служби продовжують працювати на місці трагедії. Понад 400 мешканців евакуйовано з пошкоджених будівель.

Крім того пошкоджено скління вікон шести десятиповерхових будинків, знищено чотири автомобілі. Проводиться поквартирний обхід усіх пошкоджених будівель, щоб знайти постраждалих.

"Наразі відомо про 52 поранених. Пошкоджені будинки, транспортні засоби, розбите скло всюди…недільний вечір для міста Сум став пеклом, трагедією, які принесла на нашу землю Росія, – прокоментував з місця події начальник Сумської ОВА Володимир Артюх. За його словами, мешканці сусідніх будинків і навіть з інших мікрорайонів міста долучаються до надання допомоги постраждалим.

Удар балістикою по багатоповерхівці у Сумах (10 фото)

Нагадаємо, увечері в неділю, 17 листопада, російські окупанти влучили в багатоповерхівку у місті Суми.

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