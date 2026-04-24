Укрaїнa
111
Удар РФ по багатоповерхівці у Дніпрі: влада повідомила про стан постраждалих дітей

Через атаку РФ на Дніпро п’ятеро постраждалих наразі у лікарнях.

Удар по Дніпру

Внаслідок удару РФ по Дніпру 23 квітня п’ятеро поранених людей перебувають у лікарнях. Серед них — двоє дітей 9 та 14 років.

Про це поінформував голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Як зазначив посадовець, стан всіх госпіталізованих медики оцінюють як середньої тяжкості.

«Ще восьмеро постраждалих лікуються амбулаторно», — завершив він.

Російський удар по Дніпру 23 квітня — що відомо

Нагадаємо, у ніч проти 23 квітня армія РФ вдарила по Дніпру. Під ударом безпілотників опинилася 13-поверхівка - у ній зруйновані квартири від дев’ятого до шостого поверху.

Внаслідок атаки російських дронів кількість поранених зросла до 13 осіб, серед них є діти. Шестеро постраждалих, за даними місцевої влади, залишалися у лікарні.

Пошуково-рятувальні роботи на місці атаки завершено, рятувальники розбирають завали та демонтують пошкоджені конструкції.

