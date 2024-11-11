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Удар РФ по будинку в Кривому Розі: кількість жертв зросла (фото)

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Удар РФ по будинку в Кривому Розі: кількість жертв зросла (фото)

Обстріл Кривого Рогу 11 листопада / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Крім того, загарбники обстріляли і Нікополь Дніпропетровської області.

Кількість постраждалих через сьогоднішній удар росін по Кривому Рогу зросла до 14 людей. 

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, пошуково-рятувальні роботи на місці злочину РФ тривають. Надзвичайники розбирають завали. Ймовірно, там можуть знаходитися жінка і троє дітей.

Крім того, загарбники обстріляли і Нікопольщину Дніпропетровської області. Через артобстріл у районному центрі загинули двоє людей. Ще п'ятеро місцевих з пораненнями. З них двоє у важкому стані. У місті пошкоджені медзаклад, кафе, магазини та автівки, зазначив голова ОВА.

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Обстріл Нікополя 11 листопада / ©
Обстріл Нікополя 11 листопада

Нагадаємо, що сьогодні, 11 листопада, окупанти завдали ракетного удару по місту Кривий Ріг. Окупанти прицільно вгатили балістикою по житловій п'ятиповерхівці. Серед постраждалих є двоє дітей - 11-ти та 10-ти років. Хлопчик 11-ти років перебуває у лікарні, дівчинка 10-ти років – лікується амбулаторно.

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