Удар РФ по будинку в Кривому Розі: кількість жертв зросла (фото)

Крім того, загарбники обстріляли і Нікополь Дніпропетровської області.

Кількість постраждалих через сьогоднішній удар росін по Кривому Рогу зросла до 14 людей.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, пошуково-рятувальні роботи на місці злочину РФ тривають. Надзвичайники розбирають завали. Ймовірно, там можуть знаходитися жінка і троє дітей.

Крім того, загарбники обстріляли і Нікопольщину Дніпропетровської області. Через артобстріл у районному центрі загинули двоє людей. Ще п'ятеро місцевих з пораненнями. З них двоє у важкому стані. У місті пошкоджені медзаклад, кафе, магазини та автівки, зазначив голова ОВА.

Обстріл Нікополя 11 листопада

Нагадаємо, що сьогодні, 11 листопада, окупанти завдали ракетного удару по місту Кривий Ріг. Окупанти прицільно вгатили балістикою по житловій п'ятиповерхівці. Серед постраждалих є двоє дітей - 11-ти та 10-ти років. Хлопчик 11-ти років перебуває у лікарні, дівчинка 10-ти років – лікується амбулаторно.

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