Масований удар по Одесі: кількість загиблих знову зросла
Вночі проти 27 січня армія РФ масовано атакувала безпілотниками Одесу. Зокрема, житлові будинки. На місці рятувальних робіт виявили тіло другого загиблого.
Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.
“На жаль, кількість жертв російської атаки зростає. Під час розбору завалів зруйнованого будинку на вулиці Прохорівській рятувальники деблокували тіло чоловіка”, - поінформував чиновник
Станом на 13:40 внаслідок атаки в Одесі загинуло двоє осіб. Однак пошуково-рятувальна операція триває.