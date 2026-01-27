ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
118
Час на прочитання
1 хв

Масований удар по Одесі: кількість загиблих знову зросла

Автор публікації
Олена Капнік
Масований удар по Одесі: кількість загиблих знову зросла

© ГУ ДСНС в Одеській області

Вночі проти 27 січня армія РФ масовано атакувала безпілотниками Одесу. Зокрема, житлові будинки. На місці рятувальних робіт виявили тіло другого загиблого.

Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

“На жаль, кількість жертв російської атаки зростає. Під час розбору завалів зруйнованого будинку на вулиці Прохорівській рятувальники деблокували тіло чоловіка”, - поінформував чиновник

Станом на 13:40 внаслідок атаки в Одесі загинуло двоє осіб. Однак пошуково-рятувальна операція триває.

Дата публікації
Кількість переглядів
118
