Укрaїнa
46
Удар РФ по Дніпру: зросла кількість постраждалих

Через російський удар по житловому будинку у Дніпрі зросла кількість потерпілих.

Катерина Сердюк
Удар по Дніпру 8 листопада

Удар по Дніпру 8 листопада

Місто Дніпро продовжує оговтуватися після атаки 8 листопада. Кількість потерпілих, на жаль, зросла до 13 осіб.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

За останніми даними, кількість постраждалих у Дніпрі становить 13 людей. Інформація оновлюватиметься.

«Сьогодні та завтра Дніпро у жалобі. В пам’ять про людей, які загинули внаслідок атаки напередодні. Співчуття рідним і близьким», — додав Гайваненко.

Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілу поранень зазнали 11 людей. Шестеро з них госпіталізували, зокрема, — 13-річну дівчинку. Всі у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, 8 листопада армія РФ вдарила по Дніпру. Ворожий «Шахед» поцілив у багатоповерхівку. Є жертви, чимало людей постраждали.

«Доки не буде закінчена рятувальна операція, на жаль, кількість жертв буде рости. Вже три людини загинуло, ще одну не можуть знайти», — наголосив мер Дніпра Борис Філатов.

