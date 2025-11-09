- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 46
- Час на прочитання
- 1 хв
Удар РФ по Дніпру: зросла кількість постраждалих
Через російський удар по житловому будинку у Дніпрі зросла кількість потерпілих.
Місто Дніпро продовжує оговтуватися після атаки 8 листопада. Кількість потерпілих, на жаль, зросла до 13 осіб.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.
За останніми даними, кількість постраждалих у Дніпрі становить 13 людей. Інформація оновлюватиметься.
«Сьогодні та завтра Дніпро у жалобі. В пам’ять про людей, які загинули внаслідок атаки напередодні. Співчуття рідним і близьким», — додав Гайваненко.
Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілу поранень зазнали 11 людей. Шестеро з них госпіталізували, зокрема, — 13-річну дівчинку. Всі у стані середньої тяжкості.
Нагадаємо, 8 листопада армія РФ вдарила по Дніпру. Ворожий «Шахед» поцілив у багатоповерхівку. Є жертви, чимало людей постраждали.
«Доки не буде закінчена рятувальна операція, на жаль, кількість жертв буде рости. Вже три людини загинуло, ще одну не можуть знайти», — наголосив мер Дніпра Борис Філатов.