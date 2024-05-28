Удар РФ по "Епіцентру" у Харкові: знайшли батька 8-річного хлопчика, чия світлина облетіла ЗМІ

25 травня хлопчик не дочекався, коли батько повернеться з роботи.

На третю добу після ракетного удару РФ по "Епіцентру" у Харкові ідентифікували тіло батька восьмирічного Михайлика, фото якого облетіло українські ЗМІ.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

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За даними правоохоронців, тіло загиблого ідентифікували вночі 28 травня по аналізу ДНК, який відібрали у хлопчика.

"Дитина з мамою прийшли до штабу слідчого управління, який розгорнутий біля знищеного супермаркету, 26 травня. Хлопчик не дочекався, коли батько повернеться з роботу. Почули про трагедію і наступного дня прийшли до поліції. Аналізи ДНК відібрали у дитини, адже він прямий родич загиблого чоловіка. Сьогодні (28 травня - ред.) криміналісти вже точно можуть підтвердити, що знайдене вчора тіло належить батькові Михайлика", - наголосили у поліції.

Там додали, що 38-річний Олександр працював у супермаркеті.

Станом на 06:00 ранку, за інформацією поліції, із 17 загиблих поліція ідентифікувала 16 тіл. Пошукові роботи тривають.

Нагадаємо, очільник МЗС України Дмитро Кулеба показав міністрам ЄС фото 8-річного хлопчика біля "Епіцентру" у Харкові та закликав надати додаткові засоби ППО.

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