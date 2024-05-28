Удар РФ по "Епіцентру" у Харкові: знайшли батька 8-річного хлопчика, чия світлина облетіла ЗМІ

25 травня хлопчик не дочекався, коли батько повернеться з роботи.
На третю добу після ракетного удару РФ по "Епіцентру" у Харкові ідентифікували тіло батька восьмирічного Михайлика, фото якого облетіло українські ЗМІ.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
За даними правоохоронців, тіло загиблого ідентифікували вночі 28 травня по аналізу ДНК, який відібрали у хлопчика.
"Дитина з мамою прийшли до штабу слідчого управління, який розгорнутий біля знищеного супермаркету, 26 травня. Хлопчик не дочекався, коли батько повернеться з роботу. Почули про трагедію і наступного дня прийшли до поліції. Аналізи ДНК відібрали у дитини, адже він прямий родич загиблого чоловіка. Сьогодні (28 травня - ред.) криміналісти вже точно можуть підтвердити, що знайдене вчора тіло належить батькові Михайлика", - наголосили у поліції.
Там додали, що 38-річний Олександр працював у супермаркеті.
Станом на 06:00 ранку, за інформацією поліції, із 17 загиблих поліція ідентифікувала 16 тіл. Пошукові роботи тривають.
Нагадаємо, очільник МЗС України Дмитро Кулеба показав міністрам ЄС фото 8-річного хлопчика біля "Епіцентру" у Харкові та закликав надати додаткові засоби ППО.
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