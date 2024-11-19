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Удар РФ по гуртожитку навчального закладу в Глухові: кількість загиблих стрімко зросла

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Удар РФ по гуртожитку навчального закладу в Глухові: кількість загиблих стрімко зросла

Фото: Управління ДСНС у Сумській області

доповнюється

У Глухові Сумської області зросла кількість жертв удару дронами армії РФ. Станом на 12:00 відомо про 11 загиблих.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС. 

"Кількість загиблих у Глухові зросла до 11 людей, з них – одна дитина", – інформують рятувальники.
 
Також відомо, що через російський удар 11 осіб постраждали, серед них – двоє дітей.

Наразі рятувальники продовжують роботи та шукають людей. Ймовірно, під завалами  можуть бути ще двоє осіб.

Зазначається, що окупанти вчора пізно ввечері завдали удару по будівлі гуртожитку одного з навчальних закладів. Її було
частково зруйновано.

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