Удар РФ по гуртожитку навчального закладу в Глухові: кількість загиблих стрімко зросла

У Глухові Сумської області зросла кількість жертв удару дронами армії РФ. Станом на 12:00 відомо про 11 загиблих.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

"Кількість загиблих у Глухові зросла до 11 людей, з них – одна дитина", – інформують рятувальники.



Також відомо, що через російський удар 11 осіб постраждали, серед них – двоє дітей.

Наразі рятувальники продовжують роботи та шукають людей. Ймовірно, під завалами можуть бути ще двоє осіб.

Зазначається, що окупанти вчора пізно ввечері завдали удару по будівлі гуртожитку одного з навчальних закладів. Її було

частково зруйновано.