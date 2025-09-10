- Дата публікації
Удар РФ по Яровій на Донеччині: кількість жертв зросла
Ударом по Яровій армія РФ вбила 25 людей.
Вчора, 9 вересня, РФ вдарила по селищу Ярова на Донеччині. На жаль, кількість жертв зросла.
Про це повідомив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Він констатував: внаслідок авіаудару по Яровій — 25 загиблих і 18 поранених.
«Серед поранених п’ятеро перебувають у важкому стані і троє — в середньому. Трьох постраждалих евакуйовано до Дніпра для надання кваліфікованої медичної допомоги», — додав він.
Раніше повідомлялося, що внаслідок ворожого удару кількість жертв зросла до 23. Також було відомо про 18 поранених. Троє потерпілих перебували у важкому стані.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про удар РФ авіабомбою по селищу Ярова в Донецькій області. Окупанти здійснили атаку в той момент, коли людям видавали пенсії.
«Відверто звірячий російський удар авіабомбою по селищу Ярова на Донеччині. Просто по людях. Звичайні цивільні люди. У момент, коли видавались пенсії. Немає слів… Співчуття всім рідним та близьким загиблих», — сказав глава держави.