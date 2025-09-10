Удар РФ по Яровій на Донеччині: кількість жертв зросла

Обстріл Ярової 9 вересня / © Національна поліція України

Реклама

Вчора, 9 вересня, РФ вдарила по селищу Ярова на Донеччині. На жаль, кількість жертв зросла.

Про це повідомив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Він констатував: внаслідок авіаудару по Яровій — 25 загиблих і 18 поранених.

Реклама

«Серед поранених п’ятеро перебувають у важкому стані і троє — в середньому. Трьох постраждалих евакуйовано до Дніпра для надання кваліфікованої медичної допомоги», — додав він.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ворожого удару кількість жертв зросла до 23. Також було відомо про 18 поранених. Троє потерпілих перебували у важкому стані.

Дата публікації 16:53, 10.09.25 Кількість переглядів 4 Кількість жертв удару РФ по Яровій зросла

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про удар РФ авіабомбою по селищу Ярова в Донецькій області. Окупанти здійснили атаку в той момент, коли людям видавали пенсії.

«Відверто звірячий російський удар авіабомбою по селищу Ярова на Донеччині. Просто по людях. Звичайні цивільні люди. У момент, коли видавались пенсії. Немає слів… Співчуття всім рідним та близьким загиблих», — сказав глава держави.