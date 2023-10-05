Удар РФ по кафе-магазину на Харківщині: загиблі є у кожній сім'ї села - Клименко

Росіяни вдарили по будівлі кафе-магазину, де у цей час якраз відбувалися поминки. З кожної сім'ї, з кожного двору, хоча б одна людина була на цих поминках.

У селі Гроза Куп'янського району на Харківщині, де сьогодні внаслідок російського удару загинули 50 людей, проживали 330 жителів.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону.

Росіяни вдарили по будівлі кафе-магазину, де у цей час якраз відбувалися поминки за померлим односельцем.

За словами міністра, з кожної сім'ї, з кожного двору, одна людина була на цих поминках. Таким чином можна підрахувати, що росіяни вбили приблизно 15% жителів села.

Наразі ідентифіковано 29 загиблих. На місці удару було приблизно 60 людей. На місці працюють 150 поліцейських, 75 працівників ДСНС та 60 медиків.

"Одна з версій, що буде перевірятися - що удар хтось навів. Він був такий точний, це невелике достатньо приміщення, щоб так в нього попасти", – каже Клименко.

Нагадаємо, що сьогодні пообіді, 5 жовтня, російські окупанти завдали жахливого удару по селу Гроза Куп'янського району на Харківщині. Росіяни обстріляли будівлю місцевого кафе-магазину, де відбувалися поминки. Станом на 17:15 відомо про 50 загиблих, серед яких дитина.

Цей удар став наймасовішим за кількістю загиблих у Харківській області від початку війни. За словами голови МВС Клименка, попередньо росіяни вдарили по закладу ракетою "Іскандер".