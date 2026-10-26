Батьки втратили обох дітей: помер 12-річний Артем, поранений під час удару РФ по парку на Харківщині

Помер 12-річний Артем Коваль, поранений під час удару по Новій Водолазі / © Facebook

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У київській лікарні помер 12-річний Артем Коваль, який дістав надважкі поранення внаслідок російського удару по парку «Ювілейний» у Новій Водолазі на Харківщині.

Про це повідомили на сторінці Нововодолазької селищної ради у Facebook.

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Брат і сестра загинули через удар РФ по Новій Водолазі

Як повідомили в Нововодолазькій селищній раді, Артем Коваль дістав поранення під час російської атаки на парк у Новій Водолазі 19 жовтня. Після удару хлопчика доправили до лікарні в Києві, де медики понад тиждень боролися за його життя.

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«Понад тиждень столичні медики творили неможливе, виборюючи кожну хвилину життя хлопчика, який дістав надважкі поранення під час ворожого удару безпілотника по парку „Ювілейний“. На жаль, дива не сталося — травми виявилися несумісними з життям», — повідомили в селищній раді.

Восьмирічна сестра Артема, Аріна, загинула на місці атаки. Їхня мама Лілія також дістала поранення.

«В один страшний момент батьки втратили все найдорожче — і сина, і донечку, а близькі — любих, дорогих серцю діточок. Це абсолютне, безмежне горе, для якого немає слів розради», — йдеться в дописі селищної ради.

Російська атака на Харківщину — що сталося в Новій Водолазі

Нагадаємо, 19 жовтня російські війська атакували ударним безпілотником центральний парк у селищі Нова Водолага на Харківщині. У момент удару там перебували місцеві жителі, зокрема родини з дітьми. За даними правоохоронців, атака сталася близько 16:30. Попередньо, росіяни застосували безпілотник типу «Герань-3».

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Спочатку повідомлялося про шістьох загиблих і 15 поранених. Однак сьогодні, 26 жовтня, кількість жертв зросла до семи: у лікарні помер 12-річний Артем Коваль, який дістав тяжкі поранення під час атаки. Його восьмирічна сестра Аріна загинула на місці удару 19 жовтня.

Серед загиблих також були троє жінок віком 28, 34 і 36 років, 40-річний чоловік і однорічна Ангеліна Марюхна. Її 28-річна мама Інна Марюхна також померла від отриманих поранень. Таким чином, російська атака забрала життя трьох дітей і чотирьох дорослих.

Ще 15 людей дістали поранення, серед них — семеро дітей. Унаслідок удару пошкоджень зазнали кафе, автомобіль, багатоквартирний і приватний будинки.

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