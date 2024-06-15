Удар РФ по Київщині: рятувальникам через три доби вдалося ліквідували пожежу на підприємстві (фото)

У суботу, 15 червня, на Київщині вдалося ліквідувати пожежу на промисловому підприємстві. Зайнялося кілька днів тому через падіння уламків.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

"О 7:21 ліквідовано пожежу на промисловому підприємстві, яка виникла 12 червня внаслідок збройної агресії Росі", - наголосили рятувальники.

Наслідки обстрілу Київщини 12 червня.

Російські окупанти у ніч проти 12 червня вкотре влаштували масштабний обстріл

Наслідки обстрілу Київщини 12 червня. / Фото: ДСНС

Нагадаємо, вночі проти 12 червня росіяни атакували Київську область дронами і ракетами. В регіоні працювали сили ППО, але сталося падіння уламків. Зокрема, сталася пожежа на промисловому обʼєкті.

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