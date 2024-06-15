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Удар РФ по Київщині: рятувальникам через три доби вдалося ліквідували пожежу на підприємстві (фото)

Удар РФ по Київщині: рятувальникам через три доби вдалося ліквідували пожежу на підприємстві (фото)

Один із уламків ракети впав на промисловий об'єкт у Київській області. / Фото: ДСНС

Займання вдалося ліквідвати.

У суботу, 15 червня, на Київщині вдалося ліквідувати пожежу на промисловому підприємстві. Зайнялося кілька днів тому через падіння уламків.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

 "О 7:21 ліквідовано пожежу на промисловому підприємстві, яка виникла 12 червня внаслідок збройної агресії Росі", - наголосили рятувальники.

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Наслідки обстрілу Київщини 12 червня. / ©
Наслідки обстрілу Київщини 12 червня.
Російські окупанти у ніч проти 12 червня вкотре влаштували масштабний обстріл / ©
Російські окупанти у ніч проти 12 червня вкотре влаштували масштабний обстріл
Наслідки обстрілу Київщини 12 червня. / © ДСНС
Наслідки обстрілу Київщини 12 червня. / Фото: ДСНС

Нагадаємо, вночі проти 12 червня росіяни атакували Київську область дронами і ракетамиВ регіоні працювали сили ППО, але сталося падіння уламків. Зокрема, сталася пожежа на промисловому обʼєкті.

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