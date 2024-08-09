Удар РФ по Костянтинівці: повністю зруйноване відділення "Нової пошти" (фото)

У Костянтинівці внаслідок прицільного удару росіян по торговельному центру повністю зруйноване відділення "Нової пошти". На щастя, співробітники живі.

Про це повідомили в компанії "Нова пошта".

"В одного з працівників контузія, його везуть до лікарні. Ми на зв’язку з колегами, аби надати всю необхідну підтримку та допомогу".

Наслідки удару РФ по Костянтинівці

Додають, що частина посилок, попередньо, вціліла. Оціночна вартість знищеного вантажу буде компенсовано клієнтам у повному обсязі.

Нагадаємо, у Костянтинівці Донецької області зростає кількість загиблих у супермаркеті, в який армія РФ вдарила посеред дня з артилерії. Станом на 13:15 відомо про чотирьох вбитих.

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