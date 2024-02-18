Удар РФ по Краматорську та Слов'янську: стало відомо, чим обстрілював ворог

Вчора, 17 лютого, армія РФ вдарила чотирма ракетами по Краматорську та Слов'янську. Так, вибухотехніки поліції встановили тип двох ракет – Х-22 та "Іскандер М".

Про це повідомляє Національна поліція України.

Стало відомо, чим росіяни вдарили по Краматорську та Слов’янську

"На місцях обстрілів парамедики поліції надавали допомогу пораненим, евакуйовували людей до лікарні та допомагали розбирати завали", – йдеться у повідомленні.

Станом на зараз відомо про трьох загиблих. Пошуково-рятувальна операція триває. Ймовірно, під завалами у приватному секторі перебуває людина.

Нагадаємо, ввечері 17 лютого ворог вдарив по Краматорську та Слов'янську на Донеччині.

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