Удар РФ по Краматорську та Слов'янську: стало відомо, чим обстрілював ворог

Двоє людей поранені.
Вчора, 17 лютого, армія РФ вдарила чотирма ракетами по Краматорську та Слов'янську. Так, вибухотехніки поліції встановили тип двох ракет – Х-22 та "Іскандер М".
Про це повідомляє Національна поліція України.
"На місцях обстрілів парамедики поліції надавали допомогу пораненим, евакуйовували людей до лікарні та допомагали розбирати завали", – йдеться у повідомленні.
Станом на зараз відомо про трьох загиблих. Пошуково-рятувальна операція триває. Ймовірно, під завалами у приватному секторі перебуває людина.
Нагадаємо, ввечері 17 лютого ворог вдарив по Краматорську та Слов'янську на Донеччині.
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