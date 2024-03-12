Удар РФ по Кривому Рогу, досягнення дронів і ситуація на полі бою: головне зі звернення Зеленського

У Кривому Розі триває рятувальна операція після російського ракетного удару. Зруйнована частина дев'ятиповерхового будинку, перекриття між поверхами, була пожежа. Є чимало постраждалих, яким надається необхідна допомога.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський.

"Росія відчує втрати"

На жаль, внаслідок удару РФ загинули люди. Лідер висловив співчуття всім рідним та близьким.



"Ми будемо завдавати російській державі втрат у відповідь – цілком справедливо. Вони у Кремлі повинні привчитися до того, що терор для них не буває безкарним. Цих хворих уже нічого не вилікує від зла, але втрати вони відчують. Російська держава буде втрачати, і тільки це може зробити її безпечною для сусідів. Не лише для України – для різних народів наші дії зараз рятівні", – наголосив український лідер.



Також сьогодні відзвітував головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський щодо ситуації на полі бою, дій наших розвідників та досягнень українських дронів. Генерал-полковник зараз на фронті. І, за словами президента, є потрібна для України динаміка дій.



"Отримав попередні результати щодо застосування наших дронів від Збройних Сил, ГУР та СБУ. Думаю, усі бачать, що наші дрони працюють. І працюють далекобійно. Наша далекобійність – це реальне наближення безпеки для всіх", – резюмував Зеленський.

Раніше Зеленський показав перші кадри після удару РФ по Кривому Рогу.

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