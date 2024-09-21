Удар РФ по Кривому Рогу: мінімум троє загиблих і троє поранених, в тому числі діти

У ніч проти 21 вересня 2024 року Росія здійснила черговий теракт.

Про це повідомив очільник Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Зокрема, триває ліквідація наслідків ракетної атаки по житловому сектору Кривого Рогу.

Щонайменше 2 загиблих і 3 поранених, в тому числі діти. Можуть ще бути люди під завалами.

Залучені всі рятувальні, комунальні та медичні служби.

Міський штаб допомоги розгортається за адресою Миколаївське шосе 18, СШ 123.

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На жаль, загиблих вже 3.

Літня жінка померла у "швидкій".

Нагадаємо, що раніше до 15 осіб зросла кількість постраждалих від обстрілу Харкова.

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