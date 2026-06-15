Удар по Лаврі: історик пояснив, чому РФ атакувала святину

Удар РФ по 15 червня Лаврі / © Associated Press

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Український журналіст, історик Вахтанг Кіпіані вважає, що удар Росії по Києво-Печерській лаврі був умисним — «помстою за бажання» не бути росіянином.

Таку думку історик висловив на своїй сторінці на Facebook.

Він зауважив, що декілька днів тому УПЦ Московського патріархату примусово покинули один із комплексів монастиря — Дальні печери.

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«Удар по Лаврі не просто так, думаю. Кілька днів тому РПЦ нарешті змусили покинути Дальні печери. Ну і біля Успенського собору мали ближчим часом встановити пам’ятник гетьману Мазепі. Це помста за наше бажання не бути росіянами», — написав він.

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У ніч проти 15 червня російські війська завдали удару по Україні. Наймасовіша атака припала на Київ. Серед цілей країни-агресорки — Києво-Печерська лавра. Після атаки горів дах. Внаслідок удару пошкоджено мінімум 5 об’єктів національного значення і декілька об’єктів місцевого значення.

У Міністерстві закордонних справ України різко відреагували на удар росіян по Лаврі. Очільник відомства Андрій Сибіг повідомив, що Україна ініціює всі відповідні процедури в рамках ЮНЕСКО та всі інші міжнародні механізми.

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