Удар РФ по "Новій пошті": стали відомі імена і вік загиблих працівників (список)

Компанія "Нова пошта" опублікувала імена та вік своїх працівників, які загинули внаслідок злочинного ракетного удару РФ по терміналу під Харковом 21 жовтня.

"Ввечері 21.10.2023 шість новопоштовців загинули через прицільний удар російськими ракетами по терміналу "Нової пошти" в Харкові", – йдеться в повідомленні.

Імена загиблих працівників:

Олександр Темніков, 31 рік

Дмитро Герасічкін, 30 років

Артем Акопов, 21 рік

Олександр Біжанов, 22 роки

Владислав Панков, 28 років

Олексій Єрмола, 23 роки.

Нагадаємо, що окупанти атакували термінал "Нової пошти" біля Харкова 21 жовтня ввечері, близько 22:15, завдавши ракетного удару з ЗРК С-300.

За останніми даними, загинуло шестеро людей, 16 – зазнали поранення.

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▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Термінал "Нової пошти" під ударом! Пряме включення з місця обстрілу поблизу Харкова