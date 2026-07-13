Удар РФ по обласному центру: серед поранених — 4-річна дитина (фото)

У Запоріжжі після удару КАБами зросла кількість постраждалих / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

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Кількість постраждалих внаслідок російської атаки керованими авіабомбами на Запоріжжя та Запорізький район зросла до семи осіб. Серед поранених — чотирирічна дівчинка.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, спочатку було відомо про трьох постраждалих, однак згодом кількість поранених збільшилася.

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Російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Запоріжжю та Запорізькому району / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

«Вже семеро поранених: збільшується кількість людей, постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя та Запорізький район. Серед постраждалих — дитина. Чотирирічна дівчинка дістала поранень через атаку КАБом на приватні будинки у Запоріжжі», — зазначив Федоров.

Російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Запоріжжю / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

За інформацією очільника ОВА, внаслідок удару зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки, господарські споруди й садові будиночки. Через обстріл також виникли пожежі.

На місцях влучань працюють рятувальники, медики та правоохоронці. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу, триває ліквідація наслідків російського удару та фіксація завданих руйнувань.

Нагадаємо, раніше йшлося про російський удар по житловій багатоповерхівці реактивним «Шахедом» в Запоріжжі. Він вибухнув між 3-м і 4-м поверхами будівлі.

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Рятувальники ДСНС до самого ранку запекло боролися з вогнем. На місці трагедії загинули дві жінки, 11 осіб зазнали травм.

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