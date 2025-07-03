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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
10k
Час на прочитання
1 хв

Удар РФ по Одесі та наслідки вибухів під Житомиром: головні новини ночі 3 липня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
ДСНС

ДСНС / © ДСНС

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 3 липня 2025 року:

  • Одесу атакували російські дрони Читати далі –>

  • В Одесі унаслідок ворожої атаки постраждали житлові будинки (відео) Читати далі –>

  • З атакованого дроном будинку в Одесі звільнили 5 осіб, є постраждалі Читати далі –>

  • Вибухи під Житомиром: очевидці розповіли, що дивом залишилися живі Читати далі –>

  • На Житомирщині триває ліквідація наслідків вибуху Читати далі –>

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