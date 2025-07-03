- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 10k
- Час на прочитання
- 1 хв
Удар РФ по Одесі та наслідки вибухів під Житомиром: головні новини ночі 3 липня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 3 липня 2025 року:
Одесу атакували російські дрони Читати далі –>
В Одесі унаслідок ворожої атаки постраждали житлові будинки (відео) Читати далі –>
З атакованого дроном будинку в Одесі звільнили 5 осіб, є постраждалі Читати далі –>
Вибухи під Житомиром: очевидці розповіли, що дивом залишилися живі Читати далі –>
На Житомирщині триває ліквідація наслідків вибуху Читати далі –>