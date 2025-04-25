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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
596
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1 хв

Удар РФ по Павлограду: кількість жертв зростає, загинула 15-річна дівчинка (оновлено)

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Будинок.

Будинок. / © Associated Press

У Павлограді внаслідок російського обстрілу пошкоджено багатоповерхівку. Кількість загиблих зростала до трьох. Серед жертв - 15-річна дівчинка.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

“На жаль, вже троє загиблих у Павлограді. Серед них – дитина”, - йдеться у повідомленні.

Аварійно-рятувальні роботи на місці атаки росіян тривають, наголосив чиновник.

Тим часом очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук уточнив, що серед загиблих- 15-річна дівчинка. Врятовано 10 осіб, з них - двоє дітей.

ФОТО

У Павлограді внаслідок російського обстрілу пошкоджено багатоповерхівку / © Прокуратура Дніпропетровської області

У Павлограді внаслідок російського обстрілу пошкоджено багатоповерхівку / © Прокуратура Дніпропетровської області

У Павлограді внаслідок російського обстрілу пошкоджено багатоповерхівку / © Прокуратура Дніпропетровської області

У Павлограді внаслідок російського обстрілу пошкоджено багатоповерхівку / © Прокуратура Дніпропетровської області

Як повідомлялося, російські війська вдарили по Павлограду. Внаслідок атаки зайнялася багатоповерхівка.

Дата публікації
Кількість переглядів
596
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