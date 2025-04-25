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Удар РФ по Павлограду: кількість жертв зростає, загинула 15-річна дівчинка (оновлено)
Аварійно-рятувальні роботи тривають.
У Павлограді внаслідок російського обстрілу пошкоджено багатоповерхівку. Кількість загиблих зростала до трьох. Серед жертв - 15-річна дівчинка.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
“На жаль, вже троє загиблих у Павлограді. Серед них – дитина”, - йдеться у повідомленні.
Аварійно-рятувальні роботи на місці атаки росіян тривають, наголосив чиновник.
Тим часом очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук уточнив, що серед загиблих- 15-річна дівчинка. Врятовано 10 осіб, з них - двоє дітей.
ФОТО
Як повідомлялося, російські війська вдарили по Павлограду. Внаслідок атаки зайнялася багатоповерхівка.