Удар РФ по Покровську: Зеленський розповів, з чого гатили окупанти

Також Зеленський підтвердив, що внаслідок удар загинув полковник Андрій Омельченко, заступник начальника ГУ ДСНС у Донецькій області.

Російські окупанти завдали ударів по Покровську Донецької області ракетами "Іскандер".

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні увечері, 7 серпня.

"Ракети "Іскандер" проти звичайних житлових будинків. Усі наші служби працюють на місці", – зазначив глава держави.

За його словами, зараз триває рятувальна операція.

Зеленський підтвердив, що внаслідок удару по Покровську загинув полковник Андрій Омельченко, заступник начальника ГУ ДСНС у Донецькій області.