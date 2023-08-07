Удар РФ по Покровську: Зеленський розповів, з чого гатили окупанти

Також Зеленський підтвердив, що внаслідок удар загинув полковник Андрій Омельченко, заступник начальника ГУ ДСНС у Донецькій області.
Російські окупанти завдали ударів по Покровську Донецької області ракетами "Іскандер".
Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні увечері, 7 серпня.
"Ракети "Іскандер" проти звичайних житлових будинків. Усі наші служби працюють на місці", – зазначив глава держави.
За його словами, зараз триває рятувальна операція.
Зеленський підтвердив, що внаслідок удару по Покровську загинув полковник Андрій Омельченко, заступник начальника ГУ ДСНС у Донецькій області.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відеозвернення президента Зеленського за 7 серпня:
Зеленський: Рятувальна операція у ПОКРОВСЬКУ! Перші деталі про трагедію
Нагадаємо, що увечері 7 серпня Росія завдала ракетного удару по центру міста Покровськ у Донецькій області. Окупанти запустили по місту дві ракети.
Президент Зеленський показав моторошне відео з місця трагедії. За інформацією МВС, станом на 21:50 7 серпня відомо про 31 постраждалого та 5 загиблих.