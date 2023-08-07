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Удар РФ по Покровську: Зеленський розповів, з чого гатили окупанти

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Удар РФ по Покровську: Зеленський розповів, з чого гатили окупанти

Наслідки російського удару в Покровську / Фото: МВС

Також Зеленський підтвердив, що внаслідок удар загинув полковник Андрій Омельченко, заступник начальника ГУ ДСНС у Донецькій області.

Російські окупанти завдали ударів по Покровську Донецької області ракетами "Іскандер".

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні увечері, 7 серпня.

"Ракети "Іскандер" проти звичайних житлових будинків. Усі наші служби працюють на місці", – зазначив глава держави.

За його словами, зараз триває рятувальна операція.

Зеленський підтвердив, що внаслідок удару по Покровську загинув полковник Андрій Омельченко, заступник начальника ГУ ДСНС у Донецькій області.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відеозвернення президента Зеленського за 7 серпня: 

Зеленський: Рятувальна операція у ПОКРОВСЬКУ! Перші деталі про трагедію

Нагадаємо, що увечері 7 серпня Росія завдала ракетного удару по центру міста Покровськ у Донецькій області. Окупанти запустили по місту дві ракети.

Президент Зеленський показав моторошне відео з місця трагедії. За інформацією МВС, станом на 21:50 7 серпня відомо про 31 постраждалого та 5 загиблих.

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Дата публікації
Перегляди
552
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