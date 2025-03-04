Удар РФ по полігону на Дніпропетровщині: військовий розповів шокувальні подробиці 

Армія Російської Федерації 1 березня вдарила по полігону в Дніпропетровській області. Перед атакою бійців вишикували у стрій, а під час повітряної тривоги вони продовжували тренування. Крім того, біля полігону не було укриття.

Про це розповів військовий на позивний Гуцул, який вижив після обстрілу, в коментарі "Суспільному".

За його словами, на полігоні були військовослужбовці резервного батальйону ЗСУ: бійці, які повернулися із самовільного залишення частини, та офіцери. Гуцул каже, що їх пошикували у стрій близько 15:00 години, коли він помітив дрон у небі. Після цього сталося чотири вибухи. Безпосередньо його відкинуло вибуховою хвилею. Коли ж він отямився, то надавав першу медичну допомогу побратимам.

Матір одного з військових, який вижив, розповіла, що на полігоні продовжували тренування під час тривог.

"Я запитала сина: Коли повітряна тривога, вам наказують ховатися? А він каже: "Нам ніде ховатись. У нас немає укриття". Не було нічого. Тільки окоп", - розповіла жінка.

Про відсутність укриттів розповів і військовослужбовець, який був на полігоні в день удару: "Нас під час тривоги нікуди не виганяли, просто зупиняли стрільбу, і все".