Удар РФ по полігону на Київщині: військова кореспондентка заявила про значно більші втрати

Наслідки атаки на Київщині / © ДСНС України

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Військова кореспондентка Юлія Кирієнко заявила, що кількість загиблих і поранених внаслідок російського удару по полігону під час виставки на Київщині може бути значно більшою, ніж повідомлялося раніше.

Про це вона написала у своєму Telegram.

За словами журналістки, офіційно озвучені цифри не відображають повної картини трагедії.

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«Давайте будемо відверті хоча б перед собою: там не 10 загиблих. 10 — це тіла, які вдалося зібрати. Бо коли прилітає ракета на відкриту місцевість, декого просто розриває. Тому на місці працюють собаки, аби знайти хоч якусь частинку», — написала Юлія Кирієнко.

Вона також стверджує, що кількість поранених може бути «в рази більшою», ніж повідомлялося раніше.

Кирієнко зазначила, що, за її інформацією, на виставці перебували понад 300 людей. Вона також звернула увагу на пошкодження житлових будинків поблизу місця удару та наголосила, що серед постраждалих є й місцеві жителі.

«Якщо на виставці було понад 300 людей, то очевидно, що постраждалих сотні», — заявила вона.

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Окремо військова кореспондентка поставила питання щодо організації заходу та можливої поінформованості окремих державних структур про його проведення.

Вона також згадала про присутність, за її словами, представників Управління державної охорони та закликала встановити всі обставини трагедії.

«Щодо погодження виставки і того, було про неї відомо чи ні владним структура? А як тоді пояснити присутність там комунікаційників УДО? Це величезна трагедія, за яку мають сісти за ґрати кожен з організаторів», — написала Кірієнко.

Ракетний удар по приватному полігону на Київщині — останні новини

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли Київську область, цілячись по приватному полігону з виставкою зброї, проте ракети влучили по житлових будинках. Загинули 10 людей, серед них один іноземець. Поранено десятки осіб, у тому числі двох поляків.

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У Генеральному штабі ЗСУ наголосили, що приватний комплекс, який опинився під ворожим ударом, є суто цивільним об’єктом.

Також, очільник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що організатори виставки озброєння на відкритому полігоні в Київській області, які погодили її проведення, повинні нести персональну відповідальність за безпеку людей.

Організатора виставки дронів під Києвом затримано. Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко. За даними слідства, одна з асоціацій зброярів без необхідних погоджень із військовим командуванням та органами влади організувала масштабний захід за участю понад 300 людей. Програмою, зокрема, була передбачена демонстрація засобів ППО.

Згодом стало відомо, що організатору заходу, під час якого внаслідок російського ракетного удару загинули та постраждали люди, повідомили про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Саму атаку правоохоронці розслідують як воєнний злочин Росії. Підозрюваний перебуває в лікарні під конвоєм.

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