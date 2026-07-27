Удар РФ по полігону під час виставки зброї: кількість жертв зросла

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Кількість жертв російського балістичного удару по полігоні під час виставки озброєння у селі Капітанівка під Києвом 24 липня зросла до 11.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

У лікарні помер 66-річний чоловік, який отримав тяжкі поранення під час ворожого удару.

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“Внаслідок отриманих поранень у лікарні помер 66-річний чоловік, громадянин України, дипломат Мальтійського ордену”, - йдеться у повідомленні.

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