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Удар РФ по полігону під час виставки зброї: кількість жертв зросла
Кількість жертв російського балістичного удару по полігоні під час виставки озброєння у селі Капітанівка під Києвом 24 липня зросла до 11.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
У лікарні помер 66-річний чоловік, який отримав тяжкі поранення під час ворожого удару.
“Внаслідок отриманих поранень у лікарні помер 66-річний чоловік, громадянин України, дипломат Мальтійського ордену”, - йдеться у повідомленні.
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