ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
102
Час на прочитання
1 хв

Удар РФ по полігону під час виставки зброї: кількість жертв зросла

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Удар РФ по полігону під час виставки зброї: кількість жертв зросла

© Associated Press

Кількість жертв російського балістичного удару по полігоні під час виставки озброєння у селі Капітанівка під Києвом 24 липня зросла до 11.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

У лікарні помер 66-річний чоловік, який отримав тяжкі поранення під час ворожого удару.

“Внаслідок отриманих поранень у лікарні помер 66-річний чоловік, громадянин України, дипломат Мальтійського ордену”, - йдеться у повідомленні.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
102
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie