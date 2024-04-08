Удар РФ по Полтавщині: одна людина загинула, серед поранених – троє дітей

У результаті ворожого удару по цивільному будинку на Полтавщині одна людина загинула, ще п'ятеро – травмовані.

Увечері 8 квітня російські окупанти вдарили по Полтавській громаді. Як виявилось, "приліт" був по цивільному будинку.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

У результаті ворожого удару одна людина загинула. За попередньою інформацією, травмовано п'ять людей, із них троє дітей. Ще одну людину врятували із сусіднього будинку.

"Частково зруйновано покрівлю будівлі, виникла пожежа. Пошкоджено кілька сусідніх будинків", – зазначив голова ОВА.

За інформацією "Суспільне Полтава", окупанти влучили у двоповерховий житловий гуртожиток поблизу Полтави.

UPD

Станом на 23:26, кількість постраждалих збільшилася до 10. Усі вони отримують необхідну допомогу.

Раніше повідомлялося, що унаслідок обстрілу Запоріжжя загинуло троє цивільних осіб, також є поранені.

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