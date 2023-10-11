Удар РФ по селу Гроза: кількість загиблих зросла, але цифра не остаточна

Зросла кількість жертв ракетного удару РФ по кафе у селі Грозі Куп'янського району на Харківщині. Станом на ранок 11 жовтня відомо про 55 загиблих.

Про це повідомив речник облпрокуратури Дмитро Чубенко, пише "Суспільне".

За його словами, за добу було ідентифіковано двох жінок, які були у списку зниклих безвісти.

"Триває ідентифікація тіл загиблих. Вже ідентифіковано 55 тіл. Вважаються безвісти зниклими троє людей. Дітей серед них немає. Виходячи з заяв родичів про зниклих людей, кількість загиблих може ще збільшитись до 58", - повідомив Чубенко.

За словами представника прокуратури, криміналісти та судово-медичні експерти здійснюють дуже кропітку роботу з ідентифікації загиблих. Приміром, тіло одного з чоловіків, який перебував в епіцентрі вибуху, було розірвано щонайменше на 19 частин.

Ракетний удар по Грозі

5 жовтня завдали удару по селу Гроза Куп'янського району - це було наймасовіше вбивство мирних мешканців на Харківщині. Росіяни обстріляли будівлю місцевого кафе-магазину, де відбувалися поминки за військовим, який був родом із цього села.

Цей населений пункт росіяни окупували у лютому-березні 2022 року. Воно було звільнене ЗСУ 9 вересня 2022 року. Під час атаки РФ однією ракетою вбила понад половину жителів села. До повномасштабного вторгнення РФ там проживали близько 330 людей, а потім - залишилося трохи більше сотні.

СБУ встановила, що навели російський "Іскандер" на село двоє місцевих жителів брати Володимир та Дмитро Мамони. Під час окупації перейшли на бік РФ та навіть отримали "посади" у лавах окупаційного "управління внутрішніх справ військово-цивільної адміністрації Харківської області". Після деокупації вони втекли до РФ.