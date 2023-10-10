Удар РФ по селу Гроза на Харківщині: скільки дітей залишилися повними сиротами

Влада тримає контакт з вцілілими родичами осиротілих дітей. Тому інститут всиновлення будуть запровадження у разі необхідності.

Внаслідок ракетного удару РФ по селу Гроза на Харківщині, де загинули 53 людини, 6 дітей в цьому селі залишилися повними сиротами.

Про це повідомив голова Харківської обласної ВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

За його словами, постраждалі сімʼї отримають виплати з обласного бюджету.

"Працюємо над тим, щоб ці діти та усі постраждалі сім'ї в Грозі отримали необхідну їм допомогу. Наразі продовжуємо переговори з усіма нашими міжнародними партнерами щодо подальшої системної допомоги постраждалим. Підтримуємо комунікацію з кожною сім'єю, вивчаємо їх потреби, щоб кожна сім'я і далі отримувала потрібну допомогу", – запевнив Синєгубов.

За словами голови ОВА, влада тримає контакт з вцілілими родичами осиротілих дітей. Тому інститут всиновлення будуть запровадження у разі необхідності. Хоча є велика кількість українських сімей, які готові допомогти цим дітям.

Він нагадав, що, за останніми даними, кількість загиблих цивільних людей у Грозі складає 53 людини. Ще 5 людей наразі вважаються зниклими безвісти. На місці удару знайдено фрагменти тіл, які потребують ідентифікації. Найближчим часом у селі Гроза відбудуться поховання загиблих.

Нагадаємо, що 5 жовтня російські окупанти завдали жахливого удару по селу Гроза Куп'янського району на Харківщині. Росіяни обстріляли будівлю місцевого кафе-магазину, де відбувалися поминки.

Пізніше стало відомо, що це були поминки за військовим, який був родом із цього села. Військового поховали спочатку на Дніпропетровщині, адже село було в окупації. Потім рідні вирішили перепоховати героя вдома.

За останніми даними, внаслідок удару 53 людини загинуло, зокрема 8-річна дитина. РФ однією ракетою вбила близько половини жителів села Гроза.

Своєю чергою РФ в ООН видала цинічну заяву про удар, заявивши, що загинули не цивільні, а "націоналісти і неонацисти".

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