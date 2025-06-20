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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
666
Час на прочитання
1 хв

Удар РФ по Сумах, Харкову та Одесі: головні новини ночі 20 червня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 20 червня 2025 року:

  • Росіяни атакували Суми: спалахнула пожежа Читати далі –>

  • Росіяни вчергове масовано вдарили по Одесі ударними безпілотниками: перші подробиці Читати далі –>

  • Харків двічі за ніч опинився під ударом російських дронів Читати далі –>

  • Удар російськими дронами по Одесі: під завалами будинку можуть бути люди Читати далі –>

  • Атака РФ на Одесу: понад 10 влучань, постраждали вогнеборці (фото) Читати далі –>

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