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Удар РФ по Сумах, Харкову та Одесі: головні новини ночі 20 червня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 20 червня 2025 року:
Росіяни атакували Суми: спалахнула пожежа Читати далі –>
Росіяни вчергове масовано вдарили по Одесі ударними безпілотниками: перші подробиці Читати далі –>
Харків двічі за ніч опинився під ударом російських дронів Читати далі –>
Удар російськими дронами по Одесі: під завалами будинку можуть бути люди Читати далі –>
Атака РФ на Одесу: понад 10 влучань, постраждали вогнеборці (фото) Читати далі –>