Удар РФ по Сумщині: масштаби влучань жахають, відомо про загиблих
Окупанти влаштували повітряну атаку по Сумщині. За останніми даними, троє загиблих.
У ніч проти 4 квітня російські ударні БпЛА влучили у 16-поверховий будинок та приватний житловий сектор міста Суми.
Про наслідки повідомили у поліції.
Яка ситуація у громадах станом на 4 квітня
У Шосткинській громаді внаслідок авіаудару загинула людина, ще четверо отримали поранення.
У Великописарівській громаді внаслідок обстрілу загинула одна людина.
У Білопільській громаді внаслідок атаки загинула людина, ще одна отримала поранення.
У Сумській громаді внаслідок обстрілів поранення отримали шестеро людей, серед них 17-річна дівчина.
Нагадаємо, вночі російські війська здійснили атаку на Суми із застосуванням ударних безпілотників, унаслідок чого зафіксовано влучання у житловий будинок.