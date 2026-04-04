Удар РФ по Сумщині: масштаби влучань жахають, відомо про загиблих

Окупанти влаштували повітряну атаку по Сумщині. За останніми даними, троє загиблих.

РФ щодня атакує українців / © Національна поліція України

У ніч проти 4 квітня російські ударні БпЛА влучили у 16-поверховий будинок та приватний житловий сектор міста Суми.

Про наслідки повідомили у поліції.

Яка ситуація у громадах станом на 4 квітня

  • У Шосткинській громаді внаслідок авіаудару загинула людина, ще четверо отримали поранення.

  • У Великописарівській громаді внаслідок обстрілу загинула одна людина.

  • У Білопільській громаді внаслідок атаки загинула людина, ще одна отримала поранення.

  • У Сумській громаді внаслідок обстрілів поранення отримали шестеро людей, серед них 17-річна дівчина.

РФ атакувала Сумщину / © Національна поліція України

Нагадаємо, вночі російські війська здійснили атаку на Суми із застосуванням ударних безпілотників, унаслідок чого зафіксовано влучання у житловий будинок.

